Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (17)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Duas pessoas morreram num acidente entre um ônibus e um caminhão numa rodovia de Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. A batida foi registrada pelo motorista que estava atrás do ônibus. Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus entrou na contramão, batendo no caminhão. E ainda: Praias de Sidney, na Austrália, são interditadas para banhistas.