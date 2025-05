Assista a íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (22)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que reajusta os salários e reorganiza cargos de servidores públicos do poder executivo federal. O reajuste aprovado é de 9% neste ano e de mais 9% no ano que vem. O projeto foi enviado para análise do Senado. E ainda: Casal de funcionários da embaixada de Israel é morto a tiros em Washington, nos EUA.



