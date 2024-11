Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Horas desta quinta (31)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A taxa de desemprego no Brasil caiu, segundo a Pnad Contínua, do IBGE. Essa é a segunda menor da série histórica, iniciada em 2012. O trimestre encerrado em setembro ficou com índice de 6,4%, a queda foi de meio ponto percentual em relação ao trimestre anterior, terminado em junho, quando ficou em 6,9%. No mesmo período do ano passado, a taxa era de 7,7%. E ainda: Autoridades espanholas calculam prejuízos após enchentes.