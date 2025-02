Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Horas desta quinta (6)

A Polícia de São Paulo conduziu uma operação para desmantelar um grupo que realizava falsos exames oftalmológicos em Jaraguá, Goiás. Três pessoas foram vinculadas ao esquema, e uma delas foi presa. Janeiro de 2025 registrou a temperatura mais alta da história, com uma média global de 13,23°C, segundo o Observatório Europeu Copernicus. A torre Greenfield, em Londres, será demolida após o incêndio de 2017 que matou 72 pessoas. No Brasil, os preços do café podem se estabilizar após a colheita de abril, devido aos eventos climáticos que causaram um aumento de 38% no último ano.