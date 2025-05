Assista a íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (8)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O novo presidente INSS, Gilberto Waller Junior, determinou o bloqueio de novos descontos de empréstimos consignados para todos os beneficiários. A medida segue a decisão da última quarta (7) do Tribunal de Contas da União, que deu 15 dias para o INSS apresentar medidas de ressarcimento a aposentados e pensionistas, vítimas de descontos não autorizados de sindicatos e associações. E ainda: Polícia prende um dos principais traficantes do Rio de Janeiro.



