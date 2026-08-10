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JR 24H

Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta segunda (10)

Termina nesta segunda (10) prazo para sair da malha fina e receber a restituição do IR em agosto. São Paulo entra em estado de atenção por causa do frio.

Conteúdo Exclusivo|Do R7

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Confira nesta edição do JR 24 Horas: Esta segunda-feira (10) é o último dia para quem caiu na malha fina corrigir as informações do imposto de renda e reenviar a declaração à Receita Federal. Os contribuintes que caíram na malha fina devem consultar a situação da declaração no site da Receita Federal. Se houver erro ou omissão nos dados informados, o contribuinte pode enviar uma declaração retificadora para corrigir as informações. E ainda: São Paulo entra em estado de atenção por causa do frio.

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