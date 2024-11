Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Horas desta segunda (11)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação contra um esquema de manipulação de resultados e lavagem de dinheiro em jogos da segunda divisão do Campeonato Carioca. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em bairros da zona oeste do Rio e em Duque de Caxias. E ainda: Novo ataque russo com drones deixa seis mortos e 20 feridos na Ucrânia.