Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta segunda (14)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Médicos peritos do INSS voltaram ao trabalho nesta segunda (14), depois de mais de 200 dias em greve. O acordo para colocar fim à paralisação foi assinado na sexta-feira (11). A categoria se comprometeu a repor os mais de 200 dias parados e o governo vai restituir o salário descontado. Cerca de 300 médicos peritos, aproximadamente 10% do total, estavam com as atividades suspensas, desde agosto do ano passado. E ainda: Lei da reciprocidade entra em vigor para enfrentar barreiras comerciais a produtos brasileiros.



