Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta segunda (24)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Justiça ordenou a apreensão de R$ 70 milhões de uma quadrilha suspeita de roubo de cargas e caminhões, além de desmanche, receptação e lavagem de dinheiro. Os suspeitos, que são de São Paulo, agiam em vários estados do Brasil. A operação, realizada nesta segunda-feira (24) pelo GAECO e pela Polícia Federal, cumpre mandados de busca, apreensão e prisão. E ainda: Receita Federal realiza leilões de mercadorias apreendidas nesta sexta (28).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!