Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta segunda (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um apagão atingiu a rede elétrica da Europa nesta segunda (28). Espanha e Portugal foram os países mais afetados, mas houve registro de falta de energia em partes da França, Itália, Alemanha e Grécia. O transporte de metrô foi prejudicado e congestionamentos se formaram devido à falha nos semáforos. E ainda: Setor da educação continua a sofrer com impactos provocados pela pandemia de Covid-19.



