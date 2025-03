Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta segunda (31)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Os investimentos na indústria no estado de São Paulo dobraram em três anos. Quase R$ 83 bilhões foram investidos entre 2022 e 2024, um crescimento de mais de 51% na comparação com os três anos anteriores. O principal responsável por esse aumento foi o setor automotivo, que viu os investimentos triplicarem até o final de 2024. E ainda: Marine Le Pen é considerada inelegível por cinco anos por desvio de recursos na França.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!