Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta segunda (9)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O mercado financeiro voltou a reduzir a projeção de inflação do ano. Segundo os dados divulgados nesta segunda (9) pelo Boletim Focus do Banco Central, a expectativa de alta do IPCA passou de 5,46 para 5,44% este ano. A projeção do PIB, que é a soma de todos os serviços e bens produzidos no país, também foi revisada para cima e passou de 2,13 para 2,18% de crescimento em 2025. E ainda: São Paulo inicia vacinação contra gripe em estações e terminais a partir desta segunda (9).



