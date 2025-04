Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (11)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A inflação registrou alta em março. O índice subiu 0,56%, o que representa 0,75 ponto percentual a menos que a taxa de fevereiro. A alta acumulada no ano é de 2,04%, e nos últimos 12 meses, de 5,48%. Todos os nove grupos pesquisados apresentaram aumento de preços. No entanto, os grupos de alimentação, despesas pessoais e vestuário foram os que mais influenciaram o índice no mês. E ainda: Suspeito de participar de ataque a agência bancária e batalhão da polícia em Guaxupé (MG) é preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!