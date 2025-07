Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (11)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Rússia realizou um ataque aéreo com drones contra uma maternidade em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia. O ataque causou desespero na população. Três mulheres e três bebês recém-nascidos precisaram de atendimento médico por estresse agudo. Nove pessoas ficaram feridas. E ainda: buscas por desaparecidos continuam após enchente no Texas, nos EUA.



