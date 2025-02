Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (21)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Receita Federal abriu nesta sexta (21) a consulta ao lote residual de restituição de fevereiro referente ao imposto de renda do ano passado. Mais de 105 mil contribuintes vão receber cerca de R$ 314 milhões. O lote residual é aquele destinado aos que caíram na malha fina, mas regularizaram a situação. A consulta da restituição pode ser feita no site da receita. E ainda: Atleta é atingido por bola a mais de 160 km/h.



