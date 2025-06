Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (10)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A manhã foi de caos e medo no Rio de Janeiro em mais um tiroteio que fechou a avenida Brasil e a Linha Vermelha na cidade. Passageiros de transporte público precisaram se proteger dos tiros trocados por policiais e criminosos. Um motorista e um passageiro de ônibus acabaram feridos e levados para o hospital. A Polícia Civil foi às ruas nesta terça-feira (10) para o cumprimento de pelo menos 70 mandados de prisão de integrantes de uma facção criminosa na comunidade do Complexo de Israel, na zona norte do Rio. E ainda: Inflação desacelera em maio e acúmulo no ano é de 2,75%.



