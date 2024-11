Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (19)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Cinco pessoas foram presas suspeitas de planejar um golpe de Estado para impedir a posse de Lula como presidente da República e Geraldo Alckmin como vice. Os presos são um policial federal e quatro militares do Exército. Dois deles estavam trabalhando na segurança do G20, no Rio de Janeiro. E ainda: Motorista invade calçada e atropela alunos de escola na China.