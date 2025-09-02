Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (2)
IBGE divulga resultado do PIB do segundo semestre. Mais de mil pessoas morrem em deslizamento de terra no Sudão.
Confira nesta edição do JR 24 Horas: Saiu, nesta terça-feira (2), o resultado do PIB do segundo trimestre. De acordo com os números divulgados pelo IBGE, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 0,4% em relação ao primeiro trimestre do ano. No acumulado em quatro trimestres, o crescimento foi de 3,2%. Serviços e indústria cresceram no último trimestre, enquanto a agropecuária caiu. E ainda: Mais de mil pessoas morrem em deslizamento de terra no Sudão.
