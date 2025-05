Assista a íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (20)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O aluguel residencial no Brasil subiu mais de 4% nos primeiros quatro meses deste ano. O preço médio do metro quadrado foi de R$ 48,66. A cidade de São Paulo apresenta o maior valor com R$ 60,45 por metro quadrado. Em abril, houve um aumento geral de 1,25%. No acumulado dos quatro meses, a alta é de 4,5%, e nos últimos 12 meses, a valorização chega a 12,77%. E ainda: EUA realizam a primeira deportação voluntária de imigrantes ilegais.



