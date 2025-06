Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (24)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Uma forte massa de ar polar invade o centro-sul do Brasil a partir desta terça (24), reforçando ainda mais o frio em São Paulo, Mato Grosso do Sul e nos três estados da região sul. A temperatura mínima na capital paulista pode chegar aos sete graus. Segundo o Climatempo, São Paulo deve amanhecer nesta quarta-feira (25) com 4 graus. E ainda: Levantamento aponta que queimadas atingiram 30 milhões de hectares no país, em 2024.



