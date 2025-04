Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (8)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Criminosos fortemente armados invadiram a cidade de Guaxupé, no interior de Minas Gerais, na madrugada desta terça (8). Os moradores da cidade de pouco mais de 50 mil habitantes acordaram com o barulho de tiros e explosões. A quadrilha chegou ao centro do município em três carros. Os assaltantes rapidamente dominaram o quarteirão onde fica a agência bancária e para impedir a ação da polícia, atacaram o prédio do batalhão da PM. E ainda: Vulcão Kanlaon, nas Filipinas, volta a entrar em erupção.



