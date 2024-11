Autoridades espanholas avaliam prejuízos e buscam sobreviventes após enchentes

Autoridades espanholas estão avaliando os prejuízos causados pelas chuvas no leste do país. As enchentes afetaram a cidade de Valência e resultaram em destruição significativa. Muitas pessoas ficaram desabrigadas e veículos foram danificados nas ruas. O estádio do time de futebol local abriu suas portas para receber doações de alimentos. 95 mortes foram confirmadas.