Um avião de pequeno porte com 15 passageiros e dois tripulantes caiu no mar após decolar de um aeroporto em Honduras. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas sobreviveram. O acidente causou comoção no país, pois o músico local Aurelio Martinez Suazo está entre os mortos.



