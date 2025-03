Bombeiros controlam incêndio em parque de diversões coberto em São Paulo

O incêndio que atingiu um parque de diversões em São Paulo foi controlado pelos bombeiros. O galpão está localizado próximo à Marginal Tietê, na zona norte de São Paulo. Segundo a corporação, um homem que realizava o serviço de solda no local notou que o incêndio começou depois que o fogo atingiu uma espuma. Foi então que as chamas se alastraram. O parque estava fechado na hora do incêndio Cerca de dez viaturas e 29e bombeiros estiveram no local. Duas pessoas sofreram ferimentos leves.