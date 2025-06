Canetas emagrecedoras passam a ser vendidas com retenção de receita a partir desta segunda (23)

Começa a valer, a partir desta segunda-feira (23), a decisão da Anvisa que obriga as farmácias a reterem a receita médica para a venda de canetas emagrecedoras. O objetivo da Anvisa é conter o uso indiscriminado desses medicamentos. As canetas emagrecedoras têm a tarja vermelha e deveriam ser vendidas apenas com a prescrição médica. No entanto, é comum que a venda seja feita sem o documento. Com a mudança, as farmácias passam a ser obrigadas a reter a receita médica. A medida vale para todos os medicamentos injetáveis à base de semaglutida e liraglutida, que passaram a ser usados em larga escala por pessoas interessadas em perder peso que não tem diagnóstico de obesidade ou diabetes.



