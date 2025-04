CEO da empresa Siemens na Espanha e sua família são as vítimas da queda de helicóptero no rio Hudson

O CEO da empresa Siemens na Espanha, sua esposa e os três filhos do casal são as vítimas da queda de um helicóptero ocorrida na última quinta-feira (10), no rio Hudson, em Nova York. O piloto da aeronave, que pertence a uma empresa de voos panorâmicos, também morreu. Os destroços foram retirados do rio e encaminhados para perícia, que deverá indicar as causas do acidente.



