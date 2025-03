Cidade catarinense tem frio de 2ºC e geada antes do fim do verão

A cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, registrou a primeira geada do ano no último fim de semana do verão. Neste domingo pela manhã, os termômetros marcaram temperatura mínima de 2,6 graus. O aumento da umidade na região favoreceu essa formação de nevoeiros e potencializa a chance de mais geadas nos próximos dias.



