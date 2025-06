Deputados e senadores ampliam crédito consignado para trabalhadores de aplicativo

O Congresso Nacional tem até o dia 9 de julho para decidir se mantém a medida provisória que criou o crédito consignado para quem tem carteira assinada. Nesta quarta-feira (18), deputados e senadores incluíram os trabalhadores de aplicativos entre os possíveis beneficiados. Para ter acesso ao crédito, o motorista ou entregador terá que oferecer como garantia os valores recebidos no aplicativo. A concessão dependerá ainda de um convênio entre as plataformas e as instituições de crédito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!