Diesel fica R$ 0,16 mais barato nas refinarias

A partir desta terça-feira (6), o diesel vendido nas refinarias está mais barato. A Petrobras reduziu em R$ 0,16 o preço do litro do combustível nas refinarias, que passa a custar, em média, R$ 3,27. Nas bombas, a redução pode ser de até R$ 0,14. Atualmente, o preço médio do diesel nos postos é de R$ 6,26, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.



