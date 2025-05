Dois motoristas foram baleados e socorridos em estado grave durante a operação que resultou na morte do traficante Thiago da Silva Folly, o TH da Maré, nesta terça-feira (13), no Rio de Janeiro. A avenida Brasil chegou a ser fechada.



