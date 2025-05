Em encontro com empresários chineses, Lula defende livre comércio entre países

Em visita a Pequim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de um evento com empresários chineses e anunciou investimentos de R$ 37 bilhões do país asiático no Brasil. Lula criticou a imposição de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e defendeu o multilateralismo: "Não existe saída para um país sozinho. É preciso que a gente tenha consciência de que precisamos trabalhar juntos." na terça-feiraterça-feira, Lula participará do fórum China Selac e será recebido pelo presidente chinês Xi Jinping. Lula retorna ao Brasil na quarta-feira.



