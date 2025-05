Empresas passam a avaliar saúde mental no trabalho a partir desta segunda (26)

A saúde mental dos trabalhadores deverá ser avaliada com maior atenção pelas empresas, conforme estabelece a nova versão da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), do Ministério do Trabalho. As novas regras entram em vigor nesta segunda-feira (26), inicialmente em caráter educativo, ou seja, multas e punições só poderão ser aplicadas a partir de 25 de maio de 2026. A atualização da norma exige que as empresas mapeiem e gerenciem riscos como estresse, assédio e sobrecarga de trabalho. Entre 2012 e 2023, a média anual de afastamentos por problemas de saúde mental foi de mais de 218 mil casos. Em 2024, esse número mais que dobrou, ultrapassando 471 mil afastamentos.



