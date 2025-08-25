Logo R7.com
Espanha enfrenta onda de calor histórica

Agência de meteorologia aponta que agosto teve temperaturas recordes

A agência de meteorologia da Espanha informou que a onda de calor entre 3 e 18 de agosto foi a mais intensa desde 2022. Os dias entre 8 e 17 foram os mais quentes desde pelo menos 1950. Em agosto, mais de 1.100 pessoas morreram devido às altas temperaturas e milhares deixaram suas casas por conta dos incêndios florestais ativos no norte e oeste do país.

