O estado de São Paulo está em alerta máximo para a febre amarela. Já são 18 casos confirmados em humanos, sendo que em 12 deles a pessoa morreu. O principal lugar de contaminação tem sido Campinas, no interior do estado. Para tentar controlar os casos, o governo anunciou a vacinação ativa na cidade. Carros das unidades de saúde vão percorrer o município para procurar as pessoas que não se vacinaram.



