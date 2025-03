Forte terremoto com epicentro em Mianmar atinge outros quatro países da Ásia e causa mortes

Um forte terremoto com epicentro em Mianmar atingiu outros países do Sudeste Asiático, causando mortes e danos à estrutura dos locais atingidos. Em Bangkok, capital da Tailândia, um prédio em construção desabou com a força do temor, matando pessoas e deixando dezenas presas nos escombros. A magnitude do terremoto atingiu 7.7 na escala Richter.



