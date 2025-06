Frente fria traz chuva e ventania para o fim de semana no Rio de Janeiro

A passagem de uma frente fria no Rio de Janeiro neste fim de semana causará ventania e queda de temperatura. A nebulosidade aumentará a partir desta sexta (6), com temperaturas variando entre 17ºC e 27°C e rajadas de vento moderadas e fortes. No sábado, o céu ficará nublado, com a mínima de 16°C e a máxima de 28°C. Para domingo, a previsão aponta máxima de 32°C e mínima de 16v, com pancadas isoladas à noite.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!