Governo começa a liberar FGTS para 12 milhões de trabalhadores nesta quinta (6)

O governo começa a liberar nesta quinta-feira (6) o FGTS para 12 milhões de trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário e foram demitidos sem justa causa. A medida vale para quem aderiu à modalidade entre janeiro de 2020 e fevereiro de 20205. Os valores de até R$ 3 mil serão depositados automaticamente na conda cadastrada no aplicativo do FGTS.



