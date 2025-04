Hugo Calderano sobe para a terceira posição no ranking mundial de tênis de mesa

O brasileiro Hugo Calderano subiu para a terceira posição no ranking mundial de tênis de mesa. A melhora ocorre depois do atleta vencer a copa do mundo da modalidade, no último domingo (20). Calderano se tornou o primeiro mesa-tenista não asiático e não europeu a vencer a competição. Na decisão, o brasileiro venceu o chinês Lin Shidong, que continua na primeira colocação do ranking.



