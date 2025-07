Incêndio destrói palco de festival eletrônico na Bélgica

A organização do Tomorrowland anunciou a abertura da área de hospedagem para o público um dia após o incêndio que destruiu o palco principal da edição do festival na Bélgica. Segundo a produção, nenhum outro local foi atingido pelo fogo, e a programação de shows será mantida com alterações pontuais. Felizmente, ninguém ficou ferido, e as causas do incêndio estão sendo investigadas. O festival espera receber cerca de 400 mil pessoas durante os dois finais de semana do evento .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!