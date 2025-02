A partir desta quarta (5) até o dia 17, estão abertas as inscrições para o concurso da PPSA, empresa pública federal no setor de petróleo. São 100 vagas para nível superior com salários iniciais de até R$ 19.600. As provas ocorrem em 27 de abril nas cidades de São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro, onde todas as vagas estão alocadas.