Inundações devem continuar nos Estados Unidos nos próximos dias

O cenário de inundações nos Estados Unidos deve continuar nos próximos dias. O país enfrenta uma onda de tempestades e tornados desde a última semana. 18 mortes já foram confirmadas, incluindo a de uma criança de apenas 5 anos. A maioria das vítimas é do Tennessee, mas as enchentes atingem também os estados da Flórida, Geórgia e Alabama.



