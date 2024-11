Irã promete resposta ‘firme e efetiva’ a ataques aéreos de Israel em Teerã

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã afirmou, nesta segunda-feira (28), que o país usará todas as ferramentas disponíveis para responder aos ataques aéreos de Israel contra alvos militares na capital Teerã. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) se reúne em caráter de urgência nos Estados Unidos para discutir a crise entre os dois países. O governo iraniano cobra um posicionamento da ONU após os ataques de Israel.