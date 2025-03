Marine Le Pen é considerada inelegível por cinco anos por desvio de recursos na França

A líder do partido Reunião Nacional, Marine Le Pen, foi considerada inelegível por cinco anos após ser condenada por desviar recursos do parlamento europeu para pagar funcionários na França. Ela recebeu uma sentença de quatro anos de prisão, mas só terá que cumprir dois, em regime domiciliar. Le Pen era a favorita nas pesquisas para as eleições presidenciais de 2027 na França.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!