MEC abre inscrições para rede nacional de cursinhos

Começaram nesta terça (22) as inscrições para a rede nacional de cursinhos populares de preparação para o ENEM e outros vestibulares. 130 propostas serão selecionadas beneficiando mais de 5 mil estudantes de baixa renda. Cada um vai receber R$ 200 por mês. O cursinho aprovado no edital receberá até R$ 230 mil em apoio financeiro. Os interessados devem enviar propostas para participar do programa até 6 de maio. O resultado sai no dia 6 de junho.



