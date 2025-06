Ministério da Educação amplia prazo para o pagamento da taxa de inscrição do ENEM

O Ministério da Educação prorrogou o período para o pagamento da taxa de inscrição do ENEM. O prazo final se encerraria nesta quarta-feira (18), mas foi prorrogado até o dia 27 de junho. A taxa de R$ 85 pode ser paga por boleto bancário, PIX, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança. A inscrição só é confirmada após o pagamento. As provas do ENEM 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Por causa da COP 30, em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o exame será realizado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.



