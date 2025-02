Mulher é resgatada de carro em chamas após acidente com caminhão nos EUA

Uma mulher foi resgatada de um carro em chamas no Arizona, nos Estados Unidos. A câmera corporal capturou o momento em que um policial quebrou o vidro com um cassetete, permitindo que um bombeiro realizasse o resgate. A motorista sofreu ferimentos graves após o carro capotar e incendiar devido à colisão com um caminhão.



