Mutirão de negociação e orientação financeira da FEBREBAN oferece descontos até 31 de março

Um mutirão de negociação e orientação financeira da FEBRABAN, em parceria com o Banco Central e a Secretaria Nacional do Consumidor, acontece até 31 de março. O objetivo é facilitar a negociação de dívidas bancárias com a participação de mais de 160 instituições que oferecem parcelamentos, descontos, refinanciamentos e juros reduzidos. As dívidas negociáveis incluem cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades de empréstimo junto a bancos e instituições financeiras.



