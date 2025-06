Novo presidente toma posse na Coreia do Sul e promete unir o país e retomar crescimento

O novo presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, tomou posse nesta quarta-feira (4) em uma cerimônia na Assembleia Nacional. Em seu discurso, ele prometeu unir o país e retomar o crescimento econômico, após um período de seis meses de crise política. Em termos de relações exteriores, o novo líder do país afirmou que sua gestão adotará uma abordagem pragmática com os Estados Unidos, China, Rússia e Japão, além de expressar sua disposição para o diálogo com a Coreia do Norte.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!