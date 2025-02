Onda de calor eleva o número de afogamentos nas praias do Rio de Janeiro

Com temperaturas acima dos 40 graus, as praias do Rio de Janeiro atraem cariocas e turistas. O Corpo de Bombeiros alerta para o alto risco de afogamentos, tendo realizado quase 7.500 resgates até a última segunda (17), um aumento de cerca de 3% em relação a períodos anteriores. É essencial estar atento às condições do mar para evitar acidentes.



