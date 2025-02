Operação mira instituições financeiras suspeitas de lavar dinheiro para o PCC

Uma operação contra a lavagem de dinheiro foi realizada pelo GAECO e pela Polícia Federal em São Paulo nesta terça-feira (25). Baseada na delação de Vinícius Gritzbach, que foi assassinado no aeroporto de Guarulhos, a ação revelou o uso de Fintechs pelo PCC para lavar recursos de atividades criminosas. Mandados foram cumpridos na capital e nas cidades de Santo André e São Bernardo do Campo. Uma pessoa foi presa preventivamente.



